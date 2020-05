Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Täter nach Straßenraub festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Freitag, dem 29.05.2020, wurden gegen 22.00 Uhr auf dem Schulhof der Janusz-Korczak-Gesamtschule zwei 16jährige junge Männer aus Gütersloh sowie ein 16jähriger Bielefelder von einer Tätergruppe mit etwa fünf Personen überfallen. Die Täter raubten einem der Gütersloher, der dabei leicht verletzt wurde, Bargeld sowie Kleidungsstücke und flohen auf Fahrrädern in Richtung Stadtring. Einer der Räuber wurde direkt nach der Tat von einer eingesetzten Polizeistreife am Brüningsweg festgenommen. Da es Hinweise auf den Aufenthaltsort weiterer Täter gab, wurden Polizeikräfte aus Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Halle zusammengezogen und ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund eingesetzt. Zwei weitere Täter wurden durch eine andere Streife später ebenfalls im Bereich Brüningsweg dingfest gemacht. Der Polizeieinsatz lief bis weit nach Mitternacht. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei junge Gütersloher, 15, 17 und 18 Jahre alt. Die Minderjährigen wurden nach Identitätsfeststellung den Eltern übergeben, der 18jährige wurde nach Vernehmung ebenfalls entlassen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 05241 8690.

