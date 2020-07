Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2020, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hude die Straße Am Bahndamm und beabsichtigte nach links auf die Langenberger Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 63-jährigen Motorrollerfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Hude, der die Langenberger Straße Richtung Ortsmitte befuhr. Durch die Kollision kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf 3500 Euro geschätzt.

