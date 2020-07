Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (07.07.), gegen 13:35 Uhr, ist die Fahrerin eines Pedelec bei einem Bremsmanöver gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Die 35-jährige Remscheiderin war mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg im Ortsteil Arnzhäuschen aus Stumpf kommend in Richtung Dabringhausen-Ortsmitte unterwegs. In Arnzhäuschen befanden sich Fußgänger vor ihr auf dem Geh-/Radweg. Sie betätigte erst die Klingel und bremste dann stark ab. Sie nutzte dazu nur die Vorderradbremse, wobei das Vorderrad blockierte und sich das Pedelec überschlug.

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau vermutlich schwer. Sie trug einen Fahrradhelm, der zumindest schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern konnte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an ihrem Pedelec wird zusammen mit leichten Schäden an ihrem Fahrradhelm auf 200 Euro geschätzt. (ct)

