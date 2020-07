Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Leichlingen (ots)

Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss wurden gestern Nachtmittag bzw. letzte Nacht im Stadtgebiet Leichlingen von der Polizei erwischt.

Gestern Nachmittag (07.07.), gegen 17 Uhr, war den Polizisten ein 30-jähriger Leichlinger auf einem Kleinkraftrad in der Straße In der Meffert aufgefallen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten boten sie ihm einen Drogenvortest an, der positiv verlief auf Kokain und THC. Er musste sich anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen.

In der Nacht (08.07.), um kurz nach 1 Uhr, stoppten die Polizisten dann einen 28-jährigen Leverkusener in einem Seat. Auch er zeigte körperliche Anzeichen eines Betäubungsmitteleinflusses. Sein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Ihm wurde ebenfalls in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrer durften vorerst nicht weiter fahren. Sie erwartet bei einem positiven Untersuchungsergebnis ein hohes Bußgeld, Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot. (ct)

