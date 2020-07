Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - BMW geklaut

Rösrath (ots)

Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag (06.07.), 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen SUV BMW in der Straße An der Foche in Rösrath. Die Fahrzeugschlüssel wurden nicht entwendet, sodass die Täter vermutlich die Keyless-Go Funktion nutzten.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Jeep der Marke BMW vom Modelltyp X6 M50d mit dem amtlichen Kennzeichen GL-LL 192.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (ma)

