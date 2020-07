Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin verwechselt Gas- mit Bremspedal

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Eine 75-jährige Bergisch Gladbacherin wollte gestern (06.07.), um kurz nach 11 Uhr, mit ihrem Opel aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Schlossstraße in Bensberg ausparken.

Eine 80-jährige Bergisch Gladbacherin sah das und begab sich hinter den Opel, um sie dabei einzuweisen. Nach einigen Korrekturen verwechselte die Seniorin das Gas- mit dem Bremspedal, so dass das Fahrzeug stark beschleunigte und sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Der Wagen fuhr geradeaus unkontrolliert in Richtung Ausfahrt und rammte dabei den geparkten Ford der 80-Jährigen und drückte ihn gegen einen Zaun, wobei der Ford und der Zaun beschädigt wurden. Anschließend fuhr der Wagen weiter unkontrolliert vom Parkplatz in den fließenden Verkehr der Schlossstraße und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden VW eines 46-jährigen Schweizers.

Zu diesem Zeitpunkt passierte gerade eine 79-jährige Fußgängerin aus Rösrath den Gehweg in Laufrichtung Am Stockbrunnen und geriet zwischen die beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde sie dabei nur leicht verletzt. Sie kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der VW aus der Schweiz musste abgeschleppt werden.

Der gesamte Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell