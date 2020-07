Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen gesucht: Einbruch am helllichten Tag

Leichlingen (ots)

Am vergangenen Samstag (04.07.) versuchten unbekannte Täter am helllichten Tag, zwischen 16:05 Uhr und 16:08 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Gemeindeberg einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete drei Männer, die hektisch aus dem Garten eines Nachbarn flohen und rief die Polizei.

Die Täter klingelten zuvor mehrmals an der Haustüre des Opfers. Vermutlich flüchteten die Unbekannten, als sie die Hausbewohnerin entdeckten. Die Männer hatten ihr Gesicht bedeckt und sollen dann über einen Zaun gesprungen und in Richtung Oskar-Erbslöh-Str. geflohen sein. Einer der Täter führte außerdem einen spitzen Gegenstand mit sich.

Ein weiterer Zeuge beobachtete kurze Zeit später fünf Personen in einem schwarzen BMW mit gelbem Kennzeichen. Einer der Personen trug eine Mütze über dem Gesicht.

Bei dem Einbruchsversuch wurden Türen beschädigt; der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

