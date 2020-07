Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Overath (ots)

Gestern Mittag (02.07.), gegen 12:25 Uhr, ist es im Kreisverkehr Hauptstraße / Siegburger Straße in der Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin gekommen.

Eine 76-jährige Renaultfahrerin aus Overath kam aus Richtung Propsteistraße und wollte in den Kreisverkehr auf der Hauptstraße einfahren, an dem gerade Rückstau entstanden war. Sie rollte mit langsamer Geschwindigkeit an und übersah dabei eine 65-jährige Fußgängerin aus Bergisch Gladbach, die gerade den Fußgängerüberweg nutzte. Der Pkw berührte die Fußgängerin am Bein, so dass sie auf die Motorhaube stürzte und zu Boden fiel.

Bei dem Sturz wurde die Frau glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde nur kurz vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Ein Schaden am Pkw war nicht entstanden. (ct)

