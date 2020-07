Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Einfamilienhaus in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2020, brach im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Außendeicher Straße in Jade gegen 23.50 Uhr ein Feuer aus. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Schränke in der Küche des Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, wurde durch ein Geräusch in der Küche geweckt, sodass sie das Feuer entdeckten und unverletzt das Haus verlassen konnten.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Jade und Jaderberg löschten das Feuer, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde.

Durch den Brand ist das Einfamilienhaus derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Zur Feststellung der Brandursache wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt.

