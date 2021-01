Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Toilettenpapierdiebe plündern Warenauslage

CelleCelle (ots)

Am Samstagabend (02.01.2021) ereignete sich in Wathlingen ein ungewöhnlicher Diebstahl. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein dunkler PKW Kombi bei der Rossmann-Filiale in der Bachstraße vor. Zwei Frauen in dem PKW beobachteten zunächst das Geschehen im Markt, bevor sie zuschlugen: Aus der Warenpräsentation vor dem Schaufenster griffen sie insgesamt neun Pakete Toilettenpapier aus dem Angebot und warfen sie in Windeseile in den Kofferraum. Anschließend fuhr der Wagen davon. Das Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/49546-0.

