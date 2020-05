Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf Supermarktparkplatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Die Polizei Bielefeld sucht vier junge Männer, die am Freitag, den 29.05.2020, einen 17-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Rabehof überfielen.

Der 17-jährige Bielefelder überquerte gegen 00:20 Uhr den Parkplatz in der Nähe der Straße Baumheide. An einer Treppe am Marktgebäude hielt sich eine Gruppe Männer auf. Kurz nachdem der Bielefelder an ihnen vorbeigegangen war, stoppten sie ihn.

Eine Person fragte ihn nach Zigaretten, während ihn die anderen drei umzingelten. Der Bielefelder gab an, keine bei sich zu haben. Darauf hielt ihn einer der jungen Männer fest und zwei weitere durchsuchten seine Jackentaschen sowie seine Hosentaschen. Dort fanden sie sein Portemonnaie und einer der Männer steckte es ein. Daraufhin schlug ihm ein anderer ins Gesicht. Die Gruppe flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Die jungen Männer waren etwa 17 oder 18 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Zeugenhinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

