Polizei Bielefeld

POL-BI: Rädersatz gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Unbekannte montierten zwischen Mittwoch, 27.05.2020, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 28.05.2020, vier Räder von einem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz vor einem Autohaus an der Eckendorfer Straße stand - Zeugen gesucht.

Als ein Mitarbeiter am Mittwochabend das Firmengelände, zwischen der Finkenstraße und der Ziegelstraße, verließ, waren ihm noch keine Veränderungen aufgefallen. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass ein grauer Daimler GLC auf Pflastersteinen aufgebockt war. Unbekannte hatten so die Reifen samt Felgen abmontiert und flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

