Polizei Bielefeld

POL-BI: Seien Sie achtsam! Betrüger geben sich als falsche Polizeibeamte aus.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine erneute Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter hat Bielefeld am 27. und 28.05.2020 erreicht.

Kriminalbeamte stellen fest, dass in den vergangenen Wochen außerordentlich viele Betrüger in Bielefelder Haushalten anrufen, um Geld und Wertgegenstände zu erbeuten. Die Zahl der Anrufe nahm in den vergangenen Tagen erneut zu.

Die Masche ist dabei fast immer die gleiche. Der Betrüger gibt sich als Kriminalbeamter aus und behauptet, in der Nachbarschaft sei es zu einem Einbruch gekommen. Die Täter hätten einen Zettel mit der Adresse des Angerufenen hinterlassen. Um Bargeld und Wertgegenstände zu schützen, würden die Beamten kommen und die Sachen entgegennehmen.

Mit dieser Beute machen sich die Betrüger auf und davon.

Die Polizei macht deutlich: Niemals erscheinen Polizeibeamte an Ihrer Haustür, um Bargeld oder Wertgegenstände entgegen zu nehmen. Seien Sie wachsam und informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Art des Betrugs.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell