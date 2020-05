Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermeintlicher Gärtner überlistet Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ubbedissen - Ein Dieb gab sich am Dienstag, den 26.04.2020, als Gärtner aus und erbeutete Schmuck aus einem Haus am Runenweg.

Gegen 14:00 Uhr klingelte es an der Haustür einer 85-jährigen Bielefelderin, in der Nähe der Fuchsstraße. Ein Mann in Gärtnerkleidung stand vor ihr und bot an, einige Arbeiten in ihrem Garten zu verrichten.

Daraufhin begutachteten die beiden zuerst den Vorgarten, dann den Garten hinter dem Haus. Dabei hatte die Seniorin den vermeintlichen Gärtner stets im Blick. Während sie sich unterhielten, stand die Tür des Wintergartens jedoch offen.

Nachdem der Gärtner sich verabschiedet hatte, stellte die 85-Jährige fest, dass Schmuck aus dem Erdgeschoss entwendet worden war.

Möglicherweise hatte der falsche Gärtner einen Komplizen, der sich unbemerkt ins Haus schlich, während er die ältere Dame in ein Gespräch verwickelte.

Hinweise zu dem Täter oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

