Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Friseursalon

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Ein unbekannter Täter stieg in der Nacht von Dienstag, 26.05.2020, auf Mittwoch, 27.05.2020, in ein Friseurgeschäft an der Hauptstraße, nähe der Bodelschwinghstraße, ein.

Mitarbeiter des Salons verschlossen Dienstagabend gegen 20:00 Uhr das Geschäft. Während der Nachtzeit schlug der Täter gewaltsam eine Scheibe der Eingangstür ein und kletterte über das entstandene Loch in die Geschäftsräume. Der Einbrecher durchsuchte die Räumlichkeiten sowie die Schränke nach Wertsachen. Offensichtlich flüchtete er anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr bemerkten Angestellte den Einbruch und benachrichtigten die Polizei.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell