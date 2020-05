Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stiehlt Werkzeuge von LKW-Ladefläche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt -

Am Dienstag, 26.05.2020, nutzte ein Unbekannter zwischen dem Ilmenauweg und dem Luheweg eine offenstehende Ladeklappe eines LKWs zum Diebstahl.

Am Ilmenauweg parkten zwei Monteure am Dienstagvormittag ihren LKW rückwärts vor einer Hofeinfahrt, öffneten die Ladeklappe und begannen mit ihren Arbeiten in einem Haus. Während sich die Arbeiter in einer Wohnung befanden und Möbel montierten, beobachtete ein 63-jähriger Zeuge einen verdächtigen Mann. Der Dieb kletterte um 11:58 Uhr durch die offenstehende Ladeklappe in den Laderaum. Er nahm dort befindliche Werkzeuge, eine Absaugmobil und eine Tauchsäge, verließ den LKW und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Elbeallee.

Der Zeuge beschrieb den südländisch aussehenden Täter als circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm bis 190 cm groß, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und grauer Jogginghose.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpaolizei unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell