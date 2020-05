Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld - Minden -

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend, 24.05.2020, erlitt ein Mann in Minden lebensgefährliche Verletzungen. Beamte der Bielefelder Mordkommission nahmen die Ermittlungen auf. Der Schwerverletzte erlag inzwischen im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zeugen informierten gegen 19:25 Uhr die Polizei über eine Auseinandersetzung und einen stark blutenden Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Falkenstraße in Minden. Als die Polizisten an dem Wohnhaus eintrafen, fanden sie in einer Wohnung einen schwer verletzten 44-jährigen Mann. Die Beamten trafen in den Räumen auf vier weitere Männer.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der erste Kriminalhauptkommissar Bernd Kauschke leitet die Mordkommission "Falke", die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld an der Aufklärung des Tötungsdelikts arbeitet.

Die Obduktion des Leichnams hat ergeben, dass das Opfer in Folge einer Einwirkung mit einem Messer verblutet ist.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt.

