Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeuge geraten in Brand

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Brandermittler der Polizei Bielefelder bitten um Hinweise zu zwei Kfz-Bränden an der Jakob-Kaiser-Straße am Dienstag, den 26.05.2020.

Gegen 00:50 Uhr ging ein Anruf bei der Feuerwehr ein, weil ein grauer Mitsubishi und ein schwarzer Ford in Flammen standen. Sie standen an der Jakob-Kaiser-Straße zwischen der Schlosshofstraße und der Julius-Leber Straße.

Die Besitzer der Fahrzeuge, ein 55- und ein 46-jähriger Bielefelder, hatten sie am 25.05.2020 um 18:00 Uhr, beziehungsweise um 22:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eines der Fahrzeuge in Brand, woraufhin die Flammen vermutlich auf das zweite Auto übergingen. Der Ford war an der Front stak beschädigt. Der davor stehende Mitsubishi wurde am Heck stark in Mitleidenschaft gezogen.

Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Ermittler des Kriminalkommissariat 11 nehmen Hinweise zum Brandgeschehen unter der 0521-5450 entgegen.

