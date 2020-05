Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, den 24.05.2020, entwendeten Unbekannte ein E-Bike an der Brückenstraße - Zeugen gesucht.

Der 28-jährige Besitzer befestigte das Mountainbike am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, mit einem Schloss an einen Gitterkäfig. Dieser Unterstand, in dem auch Mülltonnen gelagert sind, befindet sich vor einem Mehrfamilienhaus zwischen der Lerchenstraße und dem Kiebitzweg. Als der Bielefelder am Sonntagmorgen, um 08:35 Uhr, zu dem Abstellort zurückkam, war sein schwarzes Pedelec der Marke KTM verschwunden.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell