Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer stürzt nach Überholmanöver eines anderen Radlers

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup-

Ein Fahrradfahrer fuhr am Montag, 25.05.2020, nach einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Hagemann-Straße weiter, ohne sich um den gestürzten unfallbeteiligten Fahrradfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht den Flüchtigen sowie Zeugen.

Ein 59-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Fahrrad gegen 19:00 Uhr den stadteinwärts führenden Gehweg der Friedrich-Hagemann-Straße. Ein unbekannter Radfahrer näherte sich ihm von hinten und setzte zum Überholen an. Bei dem Überholvorgang geriet der Fahrradfahrer nach rechts in Richtung des 59-jährigen Radlers. Dieser versuchte nach rechts auszuweichen, so dass sein Fahrrad in einen Maschendrahtzaun geriet, er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Überholende setzte seine Fahrt fort, während sich Zeugen um den Gestürzten kümmerten.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen Mann auf einem weißen Herrenrad handeln. Er wird als circa 18 bis 20 Jahre alt, mit kurzgeschorenen blonden Haaren, bekleidet mit einem grauen Hoodie und einer weißen Hose, beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell