Polizei Bielefeld

POL-BI: Schüsse aus einer Softair-Pistole lösen Polizeieinsatz aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizisten rückten in der Nacht auf Mittwoch, den 27.05.2020, zu einem Einsatz an einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße aus, da dort Personen mit Waffen gesehen wurden.

Ein Zeuge meldete sich gegen 00:30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass sich zwei Männer auf dem Parkplatz des Supermarktes aufhielten, die im Bereich der Einkaufswagen mit einer Waffe schießen würden.

Die Polizeibeamten trafen vor Ort auf einen 21-jährigen Gütersloher und einen 23-jährigen Bielefelder. Die jungen Männer räumten ein, mit einer Softair-Pistole geschossen zu haben. Der Gütersloher trug die täuschend echt aussehende Waffe am Hosenbund. Ein Beamte nahm ihm die Waffe ab und stellte sie sicher.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Bielefelder eine Tabaktüte, in der sich offenbar Marihuana befand.

Die Beamten stellten auch die Tüte sicher und stellen Strafanzeige gegen die beiden Männer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Bielefelder muss sich nun auch wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis verantworten.

Die Polizei erinnert daran, dass Softair-Waffen nicht mitgeführt werden dürfen. Das Tragen sowie die Handhabung der Waffen sind im öffentlichen Raum nicht erlaubt, da die täuschend echt aussehenden Pistolen oder Gewehre mit scharfen Schusswaffen verwechselte werden können.

