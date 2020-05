Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Rot in die Kreuzung gefahren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ummeln-

Bereits am Sonntag, 24.05.2020, kam es in der Kreuzung Gütersloher Straße/ Umlostraße/ Kasseler Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Bielefelder befuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem Skoda Fabia die Kasseler Straße in Richtung Umlostraße und hielt an der Ampel der Kreuzung Kasseler Straße/ Umlostraße/ Gütersloher Straße an. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoßt mit dem Polo eines 36-jährigen Fahrers aus Kirchlengern, der die Gütersloher Straße in Richtung Bielefeld befuhr. Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10000 Euro.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. zu dem Unfallbeteiligten geben können, der bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren ist.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0521-545-0 zu melden.

