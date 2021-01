Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - PKW prallt gegen Straßenbaum

CelleCelle (ots)

Gestern am frühen Abend (Montag, 04.01.2021) verlor ein 29 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße 281 die Kontrolle über seinen PKW BMW. Während er von Eschede in Richtung Oldendorf fuhr, meinte er, auf der Fahrbahn ein Tier gesehen zu haben und wich deshalb nach links aus. Hierbei kam er nach links von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer aus der Gemeinde Südheide verletzte sich und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

