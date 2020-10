POL-NMS: 201002-2-pdnms Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW auf der L 49 Höhe Bordesholm

Polizeidirektion Neumünster

Am 02.10.2020 gegen 11.00 Uhr kam es zwischen dem Moorweg und der Auffahrt zur L 318 auf der L 49, Gemeinde Schmalstede, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26 jährigen Traktorfahrer und einem 34 jährigen PKW Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kamen sich entgegen und berührten sich jeweils mit ihren Fahrerseiten. Nach dem Verkehrsunfall war der 34 jährige PKW Fahrer schockverletzt, er war nicht in der Lage, eigenständig aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Ein miteingesetzter Rettungswagen forderte daraufhin sowohl die Feuerwehr wie auch einen Rettungshubschrauber an. Die Rettungshubschrauber landete auf der L 49 am Unfallort, nachdem der 34 jährige PKW Fahrer aus seinem Fahrzeug geborgen war, wurde er leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die L 49 wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen 11.00 - 13.00 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

