Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201001-1-pdnms Polizei Inside - Infoveranstaltung für Bewerber in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 20.10.2020, 21.10.2020 und 22.10.2020 finden im Gebäude der Polizeidirektion Neumünster, Alemannenstraße 14-18, 24539 Neumünster, jeweils Informationsveranstaltungen rund um das Thema Bewerbungen für die Polizeiausbildung in Schleswig-Holstein statt. Alle Interessierten können sich hierfür im Internet auf der Seite

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Berufung/berufung_node.html

einen Termin sichern. Das Team der Präventionsabteilung der Polizeidirektion Neumünster empfängt an diesen Tagen ab 17.00 Uhr die interessierten Bewerber und stellt sich den neugierigen Fragen rund um das Thema Polizeibewerbung. Wer sich also einmal über den Polizeiberuf informieren möchte, kann den oben angegebenen Link benutzen und befindet sich dann auf der Seite der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin. Dort sucht ihr euch dann für den angegebenen Zeitraum einen Termin aus und könnt euch dann direkt über das Online-Formular einen Termin in Neumünster sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell