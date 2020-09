Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200928-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Lohe-Föhrden gesucht

Fockbek ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 27.09.2020 gegen 09.40 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung aus Fockbek fest, dass es auf der Dorfstraße in Lohe-Föhrden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war. Ein vermutlich großes Fahrzeug ( Landwirtschaftliches Fahrzeug ) hatte mittig zwischen den beiden Ortschaften Lohe und Föhrden einen Verkehrsspiegel angefahren. Hierbei wurde dieser Verkehrsspiegel komplett zerstört. Die Polizeistation Fockbek sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls und auch nach dem Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

