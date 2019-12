Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 51- Jähriger randaliert in Ferienwohnung und wird in Gewahrsam genommen

Celle (ots)

Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr, musste die Polizei in Oppershausen einen betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser in seiner Ferienwohnung randaliert und seine Vermieter bedroht hatte. Der 51- Jährige wohne laut Auskunft der Vermieter erst seit einigen Wochen in der Ferienwohnung, die sich im Haus des vermietenden Ehepaares befindet. Seit Mitternacht habe der Mann sehr laut Musik gehört. Alle Aufforderungen, die Musik leiser zu drehen, habe er ignoriert. Er habe stattdessen den Glaseinsatz der Haustür eingetreten und dem 73- jährigen Vermieter zudem Schläge angedroht. Um weitere Straftaten des stark alkoholisierten Mannes zu verhindern, wurde er durch die eintreffenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und der Polizeiinspektion Celle zugeführt. Während dieser Maßnahme beleidigte der Mann die Beamten mehrfach.

Doch damit nicht genug: Nachdem er heute Morgen, gegen 05:45 Uhr, in Celle aus dem Gewahrsam entlassen wurde, wollte er mit dem Taxi nach Wienhausen gefahren werden. Zum Ende der Fahrt äußerte er, dass er den Fahrpreis von knapp 30,00 EUR nicht bezahlen werde. Anschließend stieg er einfach aus und lief davon. Der Taxifahrer erstatte Anzeige gegen ihn.

