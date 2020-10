Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201002-1-pdnms Lebensgefährlich verletztes Kind nach Radunfall in Bordesholm

Bordesholm (ots)

Am 01.10.2020 gegen 16.15 Uhr fuhren zwei Jungen (11 und 12 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern aus Richtung Bordesholm kommend, in Richtung Mühbrook auf dem dortigen Radweg. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet der Elfjährige, der nach derzeitigen Ermittlungsstand keinen Schutzhelm trug, mit seinem Fahrrad gegen das Fahrrad des vorausfahrenden Zwölfjährigen. Der Elfjährige stürzte auf den Grünstreifen zwischen dem Radweg und der Fahrbahn. Ein entgegen kommender LKW Fahrer konnte nach Erkennen der Situation nach derzeitigem Erkenntnisstand ausweichen, in dem er einen Linksschwenk vollzog, sodass es zu keiner Berührung mit dem am Boden liegenden Kind gekommen sein soll. Nicht auszuschließen ist aber, dass der Junge während des Sturzes auf dem Grünstreifen mit dem Kopf auf den Fahrbahnrand geprallt war. Ein RTW der FF Bordesholm verbrachte den Verletzten nach Erstversorgung zwecks Weiterbehandlung ins FEK nach Neumünster. Der 11 jährige Junge wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, der 12 jährige Junge blieb unverletzt.

