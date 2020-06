Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand durch Abflammen von Unkraut

Am Dienstag, den 02.Juni 2020, gegen 18.00 Uhr kam es im Bookgastweg zu einem Brand. Beim Abflammen von Unkraut durch einen Anwohner geriet eine angrenzende, 20 Meter hohe Tanne in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Saterland/Ramsloh - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 02.Juni 2020, gegen 13.50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ostrhauderfehner mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch, den 03.06.2020, gegen 02.02 Uhr befuhr ein 24-jähriger Leeraner mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 02.Juni 2020, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger aus Sulingen mit seinem Transporter die Europastraße und kollidiert dort mit einem rechtsseitig geparkten Omnibus. Zur Schadensregulierung hinterließ er seine Personaldaten am Bus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Sulinger nicht im Besitz eines Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

