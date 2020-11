Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen E-Scooter und E-Trike in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel

Kassel - Forstfeld / Waldau: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Kassel zwei Elektrofahrzeuge in Brand gesetzt. Betroffen waren ein E-Scooter in der Görlitzer Straße und ein E-Trike in der Windhukstraße. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Zu dem Brand des E-Trikes des Herstellers "Rolektro" in der Windhukstraße war es zwischen 2:30 Uhr und 3:00 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gekommen. Das Fahrzeug einer Privatperson war dadurch komplett zerstört worden. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Kurze Zeit später versuchte vermutlich ein und derselbe Täter nicht weit entfernt, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Görlitzer Straße, den E-Scooter in Brand zu setzen. Das Feuer wurde gegen 3 Uhr bemerkt und anschließend durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Dieser Roller eines Verleih-Unternehmens war im Bereich des Hinterrades beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Trotz der nachts eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen haben sich keine Hinweise auf den Täter ergeben. Die weiteren Ermittlungen führe die Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitte Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftungen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

