Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schaden an Windschutzscheibe von Pkw: Steinwurf von Autobahnbrücke nicht ausgeschlossen; Zeugen gesucht

Kassel

Autobahn 7 (Kassel): Am vergangenen Freitag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizeiautobahnstation Baunatal, da er auf der A 7 einen Schaden an der Windschutzscheibe seines Pkw erlitten hatte. Wie sich herausstellte, war der 53-Jährige aus Leipzig gegen 8:30 Uhr in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als unmittelbar vor dem Kreuz Kassel-Mitte die Scheibe seines BMW, Modell Alpina D 3, plötzlich stark beschädigt wurde. Da vor ihm zu dieser Zeit keinerlei Fahrzeuge fuhren, schließt er einen Steinschlag aus. Auf Höhe des Schadensortes befindet sich jedoch eine Fußgängerbrücke über die Autobahn, die von der Rudolf-Diesel-Straße zum Autohof "Lohfeldener Rüssel" führt. Nach derzeitigem Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Windschutzscheibe durch Steinwürfe von dieser Autobahnbrücke aus beschädigt wurde, ohne dass dem 53-Jährigen jedoch Personen auf der Brücke aufgefallen wären.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Beamten der Autobahnpolizei Baunatal nun nach Zeugen, die am Freitagmorgen im Bereich der Fußgängerbrücke zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Lohfeldener Rüssel möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

