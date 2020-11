Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen Autos in der Nordstadt auf: Polizei sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Zwei Unbekannte haben am gestrigen Sonntagmorgen in der Kasseler Nordstadt drei geparkte Autos aufgebrochen. Auf was es die Täter genau abgesehen hatten, ist bislang noch ungeklärt, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Handy und eine Geldbörse aus einem VW Kleinwagen gestohlen. Da von den beiden Autoaufbrechern eine Beschreibung vorliegt, erbitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter zunächst gegen 07:35 Uhr ein VW und ein BMW in der Fiedlerstraße, Ecke Röntgenstraße, auf noch unbekannte Art geöffnet. Nachdem die Unbekannten den Innenraum der Pkw durchwühlt hatten, flüchteten sie offenbar ohne Beute in Richtung Röntgenstraße. Nur wenige Minuten später brachen die gleichen Täter in der Quellhofstraße, Ecke Quellbachweg, einen silberfarbenen VW Kleinwagen auf, indem sie eine Scheibe an dem Pkw einschlugen. Mit ihrer Beute ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Eine Zeugin hatte die Autoaufbrecher in der Fiedlerstraße beobachtet und gab gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord folgende Beschreibung ab:

1. Täter: Etwa 1,80 Meter groß, trug einen medizinischen Mundschutz, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke (Kapuze ins Gesicht gezogen) und einer dunkelgrauen Stoffhose 2. Täter: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schwarze hochgestylte Haare, die an den Seiten abrasiert waren, schwarz gekleidet, südländisches Erscheinungsbild

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die am gestrigen Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht haben und den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

