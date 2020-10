POL-KS: Landkreis Werra-Meißner, Eschwege: Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Bisher unbekannte Täter versuchten heute in den frühen Morgenstunden gegen 03:50 Uhr den Geldausgabeautomaten der Commerzbank in Eschwege zu sprengen. Die Tat blieb allerdings im Versuchsstadium stecken. Es gab keine Detonation. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Zwei vollmaskierte Personen hielten sich zur Tatzeit im Vorraum der Bank auf. Beide Personen sind ca. 180 cm groß und waren mit schwarzen Hoodies, roten Handschuhen und schwarzen Schuhen bekleidet. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei der RKI Werra-Meißner hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-9250 in Verbindung zu setzen.

