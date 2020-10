Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf.

KasselKassel (ots)

Auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Korbach berichteten, befuhr der 30-jährige Mann gegen 22:00 Uhr die L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der 30-jährige Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam bei dem Verkehrsunfall ums Leben. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die L 3076 war bis 00:15 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Koppitz (KHK)

Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell