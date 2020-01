Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus in Fallersleben - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße 08.01.20, 19.00-21.45 Uhr

Durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelang es unbekannten Tätern im Laufe des Mittwochabends in Fallersleben in ein Wohnhaus einzusteigen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus einer Spardose. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge nutzten die Täter die noch immer früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus. Der Einbruch in dem Einfamilienhaus in der Herzogin-Clara-Straße ereignete sich zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Unbekannten suchten in sämtlichen Zimmern offenbar gezielt nach Geld, Schmuck oder Wertsachen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell