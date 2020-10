Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen

KasselKassel (ots)

Am Freitag, den 30.10.2020, um 20:30 Uhr, ereignete sich auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen ein Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Nord kam es bei einem Überholvorgang zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Bei dem Unfall wurde eine Person schwerverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Nord für zwei Stunden voll gesperrt.

