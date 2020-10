Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seit 2019 vermisste Seniorin aus Gudensberg tot bei Baunatal aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Baunatal / Gudensberg: Am Samstag, 24. Oktober 2020, gegen 14 Uhr, entdeckte ein Pilzsammler in einem Waldstück bei Baunatal-Großenritte menschliche Knochen und alarmierte die Polizei. Bei den ersten Ermittlungen durch die am Fundort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo deutete sich an, dass es sich um die sterblichen Überreste der bereits seit März 2019 vermissten 76-jährige Anna B. aus Gudensberg handeln könnte. Bei einer am gestrigen Donnerstag durchgeführt Obduktion konnte dies nun zweifelsfrei geklärt werden. Zudem haben sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Bei der Suche nach der Seniorin aus Gudensberg hatte sich die nordhessische Polizei mit Pressemitteilungen am 24. und 26.03.2019 an die Öffentlichkeit gewandt und dabei auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Zwar konnte der Wagen der Frau nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wenige Tage später in Baunatal aufgefunden werden. Die fortgesetzten und intensiven Suchmaßnahmen blieben jedoch leider ohne Erfolg.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Seniorin soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

