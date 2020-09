Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.09.2020, 16:00 Uhr - 18:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Trautmannstraße SV: Einem bislang unbekannten Täter gelang es auf noch nicht nachvollziehbare Weise, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Er stahl zwei Spardosen, die zusammen Bargeld in dreistelliger Höhe enthielten. Beim Diebesgut handelte es sich sich hauptsächlich um 1 EUR- und 2 EUR-Münzen. In das Mehrfamilienhaus war der Täter über eine nicht verschlossene Eingangstür gelangt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu Personen, die im Tatzeitraum in der Trautmannstraße möglicherweise aufgrund ihres Verhaltens Aufmerksamkeit erregt haben. | pizw

