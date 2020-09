Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand auf Wochenendgrundstück

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am heutigen Tag wurde gegen 08:30 Uhr ein Brand auf einem Wochenendgrundstück im hinteren Bereich der Straße "Am Simter Berg" gemeldet. Auf dem Grundstück, das circa 250 Meter hinter dem Sportplatz von Grün-Weiß-Pirmasens liegt, war ein Brand im Beisein des 72jährigen Pächters ausgebrochen. Auf dem Grundstück lagerte sehr viel Altholz und Unrat. Außerdem befanden sich ungefähr 50 Tiere, Ziegen, Hasen, Gänse, Hühner und 5 Hunde auf dem umzäunten Grundstück, die sich selbstständig in den hinteren Bereich des umzäunten Grundstückes zurückziehen konnten. Auch der Pächter blieb unverletzt. Der große Rauchkegel zog aufgrund des geringen Windes fast senkrecht ab. Die Feuerwehr, 5 Fahrzeuge der Pirmasenser Feuerwehr und 1 Fahrzeug der Werksfeuerwehr "Profine", ist nach nunmehr gut 4 Stunden immer noch bei den Löscharbeiten. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Ein Übergreifen auf Nachbargrundstücke konnte weitestgehend verhindert werden. Lediglich ein kleines Stück Wiese wurde in Mitleidenschaft gezogen. Über Schadenshöhe und Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell