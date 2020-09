Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vinningen - Brand von Wohnhaus

Bild-Infos

Download

PI Pirmasens (ots)

Von mehreren Anwohnern wurde am 20.09.2020, gegen 17:40 Uhr, ein brennendes Haus in der Wiesenstraße in Vinningen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits beim Löschen des Brandes. Der Dachstuhl im hinteren Bereich des Hauses stand in Flammen. Es handelt sich um ein Haus, in dessen Erdgeschoß sich eine Bäckerei mit Backstube und Lebensmittelverkauf, eine Postannahmestelle und darüber eine Mietwohnung befindet. Die Anwohner der Mietwohnung hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ursache des Brandes war nach bisherigen Ermittlungen offensichtlich falscher Umgang mit einem Gaskocher auf dem Balkon des Anwesens. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell