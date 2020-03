POL-AC: Autos nach Rennen auf dem Adalbertsteinweg von der Polizei beschlagnahmt

Polizei Aachen

Auf Streifenfahrt in der Aachener Innenstadt fielen Polizeibeamten gestern Abend (15.03.2020) gegen 23.40 Uhr zwei PS-starke Pkw ins Auge. Die Fahrzeuge hielten in erster Position nebeneinander an der roten Ampel der dort zweispurigen Kreuzung Kaiserplatz/Adalbertsteinweg an. Der Streifenwagen befand sich unmittelbar dahinter. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete beschleunigten beide Fahrzeuge extrem schnell und bogen nach links auf den Adalbertsteinweg ein. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Tacho des Streifenwagens zeigte 110 km/h bei erlaubten 50 km/h, wobei sich der Abstand zu den beiden Pkw permanent vergrößerte. Aufgrund der roten Ampel in Höhe der Kreuzung zur Frankenstraße leiteten beide Fahrer eine Vollbremsung ein. Die Polizisten stellten den Streifenwagen vor die warteten Pkw und kontrollierten Fahrzeuge und Insassen. Der 25-jährige Fahrzeugführer konnte keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen und musste eine Sicher-heitsleistung zahlen. Der 26-jährige Fahrer ist in Hessen gemeldet. Gegen beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Weiterhin erfolgte die Beschlagnahme beider Fahrzeuge und der Führerscheine. (fp)

