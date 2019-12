Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Steinfurt (ots)

48565 Steinfurt-Borghorst, B54, Richtung Münster, Höhe Radaranlage Dienstag, 31.12.2019, 17:20 Uhr Eine 24-jährige Münsteranerin befuhr die B54 in Richtung Steinfurt. In Höhe der Radaranlage hielt eine 53-jährige Pkw- Fahrerin aus Steinfurt verkehrsbedingt. Aus bislang ungeklärter Ursache ist die 24-jährige auf diesen Pkw aufgefahren. Dabei wurde die 53-jährige Steinfurterin leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Pkw wurde die B54 temporär gesperrt. Es kam zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

