POL-ST: Rheine- Eschendorf, Brandserie, Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei Rheine hat am Montagmorgen (30.12.) einen 21-jährigen Mann aus Rheine festgenommen. Der 21-Jährige ist dringend verdächtig, in den vergangenen zwei Jahren im Ortsteil Eschendorf zahlreiche Brände gelegt zu haben. Er ist geständig und hat eine Vielzahl der Taten eingeräumt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einem Richter beim Amtsgericht in Rheine vorgeführt. Es ist ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet worden.

Für weitergehende Informationen lade ich die Medienvertreterinnen und Medienvertreter am Donnerstag, 02.01.2020, um 11.30 Uhr, zu einer Pressekonferenz in das Kreishaus (kleiner Sitzungssaal), Tecklenburger Straße 10, 48565 Steinfurt, ein. Freundliche Grüße Reiner Schöttler -Pressesprecher-

