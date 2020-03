Polizei Aachen

POL-AC: GPS-Tracker führt zum Fahrraddieb

Aachen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (12.03.2020) gelang es der Polizei einen Fahrraddieb, mit Hilfe eines umsichtigen 67-jährigen Fahrradfahrers und dessen GPS-Trackers, festzunehmen.

An diesem Abend informierte der Mann gegen 21.20 Uhr die Polizei und teilte mit, dass der GPS-Tracker Alarm an seinem E-Bike ausgelöst hatte. Das Fahrrad wurde offensichtlich von seinem Abstellort in der Pontstraße gestohlen. Die Polizisten nahmen den Mann auf und verfolgten gemeinsam mit dem Handy das Signal durch die Innenstadt. Anhand der gefahrenen Geschwindigkeit und das Auffahren auf die Autobahn 544 war schnell klar, dass nach einem Kraftfahrzeug Ausschau gehalten werden musste. Das Tracker Signal verließ an der Anschlussstelle Verlautenheide die Autobahn 544. Es führte die Beamten zu einem VW Caddy, der auf der Verlautenheidener Straße angehalten werden konnte. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten das E-Bike. Der polizeibekannte 48-jahrige Fahrer wurde festgenommen und der PKW sichergestellt. Das Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Ein GPS-Tracker verhindert nicht den Diebstahl, kann aber hilfreich sein Ihr Eigentum wiederzuerlangen. Der Sender übermittelt ständig Standortdaten z.B. auf Ihr Handy und kann somit für eine polizeiliche Fahndung hilfreich sein.

Weitere Informationen erhalten sie bei der Polizeilichen Kriminalprävention unter 0241 9577-34401. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell