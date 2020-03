Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung der Aachener Staatsanwaltschaft und der Aachener Polizei: Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei Drogenhändlern - zwei Tatverdächtige in Haft

Herzogenrath/StädteRegion (ots)

In einem bei der Staatsanwaltschaft Aachen geführten Verfahren gegen eine Tätergruppe aus dem Aachener Nordkreis hat die Polizei gestern Morgen (12.03.2020) insgesamt 15 Objekte in Herzogenrath durchsucht. Das von Polizei und Staatsanwaltschaft aufwendig geführte Verfahren richtet sich gegen insgesamt sieben Tatverdächtige (sechs mit deutscher, einer mit französischer Nationalität) im Alter zwischen 25 und 49 Jahren. Die Männer sind verdächtig in Herzogenrath einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, insbesondere Amphetamine und Marihuana, zu betreiben. Da, aufgrund von polizeilichen Vorerkenntnissen, bei Zweien von einer erheblichen Gefahr für die Einsatzkräfte ausgegangen wurde, unterstützte ein Sondereinsatzkommando an zwei Objekten die Aachener Polizei vor Ort. Bei einem Tatverdächtigen fanden die Beamten dann auch ein Einhandmesser versteckt in seiner Kleidung, der andere hatte einen Elektroschocker und eine Schreckschusswaffe in greifbarer Nähe deponiert. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen fand und beschlagnahmte die Polizei gut 1000 g Haschischplatten, 700 g Marihuana, 2000 g Amphetamin, 500 Ecstasy-Pillen, gefährliche waffenähnliche Gegenstände sowie ca. 8000,- Euro Bargeld. Insgesamt nahmen die Beamten 11 verdächtige Personen während der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig fest. Drei Beschuldigte wurden heute dem Hafttrichter des Amtsgerichtes Aachen vorgeführt, der für zwei die Untersuchungshaft anordnete. Ein Beschuldigter wurde gegen Auflagen vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont. Rückfragen bitte an die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen. (pw)

