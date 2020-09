Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter, weißer Citroen C3 wurde im Bereich des vorderen linken Stoßstangenecks beschädigt. Vermutlich touchierte der Verursacher den Pkw beim Ein-/Ausfahren in eine Parklücke und entfernte sich im Anschluß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. | pizw

