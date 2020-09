Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand auf einem Feld

Pirmasens (ots)

Am 19.09.2020, gegen kurz nach 18:30 Uhr, kam es im Bereich des Westrings in Pirmasens-Gersbach zu einem Brand eines Feldes, bei dem das Feld selbst und Pfosten eines Koppelzauns in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aufgrund der Spurenlage und von Zeugenaussagen wird von einer bewussten Brandlegung ausgegangen. In der Nähe des Brandortes wurde durch Zeugen ein etwa 40 Jahre alter Mann, bekleidet mit einer langen, schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Sturmhaube gesehen. Der Mann habe einen schwarzen Rucksack mit grünen Streifen mitgeführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben und insbesondere Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

