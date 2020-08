Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Wassenberg (ots)

Zwischen Montag (3. August) und Donnerstag (6. August) drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erkelenzer Straße ein. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

