Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abermals mehrere Brände in der Teverner Heide

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Auch in einem Waldgebiet der Tevernen Heide wurden am Donnerstag, 6. August, gegen 14.45 Uhr, fünf Brände festgestellt. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte die Feuer und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Da das Feuer an mehreren Stellen zeitgleich ausbrach, ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Deshalb bittet die Polizei auch in diesem Fall Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

