Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkaufsautomat aufgebrochen

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Unbekannte Täter hebelten eine Verkaufsautomaten auf, der an der Straße Am Kreuz stand. Daraus entwendeten sie Münzgeld und zusätzlich nahmen sie eine Überwachungskamera mit. Die Tat wurde am Donnerstag (6. August), zwischen 0.30 Uhr und 7 Uhr begangen.

